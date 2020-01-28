РИАМО - 28 янв. В научно-клиническом центре физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Одинцове завершается реконструкция, проектной документацией было предусмотрено строительство нового корпуса в границах уже существующего, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Ведомство повторно проверило достоверность определения сметной стоимости реконструкции и технического перевооружения опытно-промышленного производства микро- и наносистем. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

«Общая площадь нового корпуса составила 780 квадратных метров. На его этажах размещают производственные и административно-бытовые помещения. В здании также оборудованы техническое подполье и чердак для инженерных коммуникаций», – говорится в сообщении.

Цель реконструкции – создание производственной базы для разработки широкого спектра микрофлюидных, микроэлектромеханических и микрооптоэлектромеханических гибридных устройств с использованием биологической и биохимической технологий для диагностики и лечения ранних стадий онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оснащение лаборатории современным технологическим оборудованием позволит химически модифицировать поверхности устройств, определять структуру, химический состав, физико-химические и функциональные свойства изготовленных конструкций.

Работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».