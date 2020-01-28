РИАМО – 28 янв. В столице до 2022 года планируют построить 352 километра дорог, в том числе 58 пешеходных переходов и 105 искусственных сооружений, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Ключевым проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады», – говорится в сообщении.

Общая длина хордового кольца, в который войдут четыре хорды, составит 355 километров. В составе этого кольца также будут 185 искусственных сооружений, съезды и дублеры. Хорды обеспечат удобные транспортные связи для 7 миллионов жителей 73 районов города.

На данный момент построили и запустили движение по 190 километрам дорог, что составляет 53% от общей протяженности. В том числе построено 98 искусственных сооружений, 54 внеуличных пешеходных перехода.