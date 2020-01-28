РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 янв. Секретарь областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова посетила Московский областной перинатальный центр в Балашихе и вручила молодым мамам подарки от губернатора Андрея Воробьева «Я родился в Подмосковье», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Антонова в рамках послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым во вторник осмотрела перинатальный центр, пообщалась с руководством, коллективом и пациентами медучреждения.

«Владимир Путин начал свое послание (к Федеральному Собранию – ред.) именно с заботы о маленьких россиянах. В Московском областном перинатальном центре мы видим развивающийся результат совместной деятельности той политики, которую ведет губернатор, Минздрав и городской округ. Помимо программы, которая позволила установить сюда самое современное оборудование, здесь работают высококвалифицированные специалисты», – сказала Антонова.

Она добавила, что центр очень влияет на возможность улучшения состояния здоровья будущих мам, а руководитель учреждения Ольга Серова – профессионал, который умеет психологически выстроить систему, когда каждый работник чувствует себя нужным, востребованным, а пациент ощущает реальную заботу.

Вместе с Сергеем Юровым Антонова поздравила рожениц и вручила им подарки «Я родился в Подмосковье» от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе ежегодно рождаются около 6 тысяч младенцев. Это второй перинатальный центр России, в котором установлено оборудование, позволяющее выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. В 2019 году он стал лучшим центром в стране по итогам национальной премии «Репродуктивное завтра России».