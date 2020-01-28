РИАМО - 28 янв. В связи с вспышкой коронавируса в Китае в аэропортах в Подмосковье усилили санитарно-карантинный контроль, с начала 2020 года на наличие инфекций проверили более 410 тысяч человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Уже зарегистрировано 4515 подтвержденных случае заболевания, вызванного новым коронавирусом. На долю заболеваний, протекающих в тяжелой форме, приходится 21,4% случаев. За сутки число заболевших выросло в 1,6 раза. Из-за инфекции умерли более 100 человек (2,3%). В основном заболевают пожилые, но также заболели восемь детей.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области с первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и на аэродроме Чкаловский», - говорится в сообщении.

С начала года сотрудники санитарно-карантинного контроля досмотрели более 1,9 тысячи рейсов, в том числе 245 из Китая, более 410 тысяч человек, в том числе 69302 человека, которые прилетели из Китая. Заболевших коронавирусной инфекцией не выявили.

Российским туристам рекомендуют не посещать Китай до стабилизации ситуации.

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