РИАМО - 28 янв. В Москве в 2020 году запланированы работы по установке 267 подъемных платформ в подъездах столичных домов, где живут маломобильные граждане, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города.

Работа по установке подъемников ведется уже в течение 9 лет. Наряду с установкой платформ выполняются также работы по диспетчеризации и видеонаблюдению. С 2011 года уже оборудовали 1,3 тысячи объектов, в том числе в 2019 году – 255 объектов.

«Если новостройки уже при сдаче дома оборудованы подъемными платформами, то в домах старой постройки такие устройства не были предусмотрены. Поэтому в тех подъездах, где живут инвалиды-колясочники, подъемные платформы устанавливаются по их заявкам», – говорится в сообщении.

По результатам обследования технических условий в подъезде, где нужно установить подъемную платформу, определяется, какого типа устройство подойдет в каждом конкретном случае. При этом в обязательном порядке учитываются требования технических и противопожарных норм.

При установке подъемных платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. В частности, устанавливаются пандусы и поручни на входе в подъезд, а также двери с доводчиками, которые инвалид может открыть дистанционно. Кроме того, оборудуются системы визуального и диспетчерского контроля.