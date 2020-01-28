РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Кадеты подмосковных Люберец посетили с экскурсией Мособлдуму и познакомились с работой депутатов, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

Во вторник делегация учащихся кадетской школы Люберец во главе с заместителем директора по кадетскому воспитанию, членом правления «РосМолСпорт Московской области» Иреной Немцовой посетили Московскую областную думу.

«Ребятам во время экскурсии показали многофункциональный зал, где проводятся большие мероприятия, публичные слушания по бюджету и общественные слушания, где работают депутаты. Кадеты посетили зал парламентской библиотеки, которая имеет как печатные издания, так и издания оцифрованные в электронном виде. В библиотеке есть компьютеры с возможностью выхода в интернет-библиотеку имени Бориса Ельцина», - говорится в сообщении.

На третьем этаже Мособлдумы школьникам показали мультимедийный зал, греческий зал для совещаний и круглых столов, зал приема иностранных делегации, зал для проведения оперативных совещаний с председателем Мособлдумы. Также учащиеся люберецкой кадетской школы побывали на восьмом этаже, где находятся залы фракций Мособлдумы и зал заседаний.

«Завершилась увлекательная экскурсия для кадетов встречей с заместителем председателя Мособлдумы Кириллом Жигаревым. Парламентарий рассказал о деятельности думы, узнал у ребят, что их волнует, и ответил на их вопросы», - отмечается в материале.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» при поддержке члена правления организации Андрея Хромова и руководства кадетской школы горокруга Люберцы.