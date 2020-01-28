РИАМО - 28 янв. В Подмосковье выросло число жалоб на неисправные фонари уличного освещения во дворах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Во вторник в доме правительства Подмосковья состоялось совещание под председательством министра благоустройства региона Михаила Хайкина по вопросу роста количества обращений на портал «Добродел»/ЕЦУР по неисправному уличному освещению на территориях дворов с 17 по 23 января.

«Совещание посетили 10 муниципалитетов находящиеся в «красной» зоне данных портала «Добродел» в подкатегории «Неисправные фонари освещения на внутри дворовой территории», а также представитель ГАТНа Владимир Киселев», – говорится в сообщении.

Особое внимание на эту проблему Хайкин просил обратить следующие муниципалитеты: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Ивантеевка, Котельники, Красногорск, Люберцы, Мытищи и Солнечногорск.

Властям муниципалитетов были даны поручения провести необходимую работу с эксплуатирующими организациями: отработать все обращения, проанализировать адреса и принять необходимые меры по нормализации ситуации. Подготовить доклад к совещанию.

Всего за 2019 год поступило 28,4 тысячи обращений.