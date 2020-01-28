РИАМО - 28 янв. В комитете лесного хозяйства Московской области посчитали задолженность арендаторов лесных участков по платежам за использование лесов в бюджетную систему РФ по состоянию на 31 декабря 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Среди крупных компаний-должников в лидерах три открытых акционерных общества – «Магистраль», «Новая земельная компания» и «Авантел». Их общий долг государству за пользование участками на землях лесного фонда – почти 40 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Больше всего недисциплинированных лесопользователей живет на западе Подмосковья – более 2 тысяч человек. Должникам придется заплатить: при возбуждении исполнительного производства данные будут загружены в базу должников и отобразятся в их личных кабинетах на портале госуслуг. Выезд за границу неплательщикам будет закрыт.

Помимо общепринятых мер взыскания комитет направляет в уполномоченные органы заявления о привлечении должников-руководителей организаций или индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.

Также информация направляется в органы прокуратуры для принятия мер в рамках компетенции.