РИАМО - 28 янв. На портале «Добродел» до 20 февраля продолжается сбор предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жителям предлагается принять участие в опросе «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», отметив на карте региона наиболее важные участки и необходимые, по их мнению, мероприятия. Также есть возможность проголосовать за варианты, которые предложены их соседями.

«На данный момент свои голоса оставили 1890 жителей. Отмечено 430 проблемных участков, больше всего – в Подольске, Солнечногорске и Раменском городском округе», – говорится в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен 1 октября 2015 года. Сервис помогает жителям Подмосковья решать конкретные проблемы без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций. Он также позволяет принимать активное участие в создании более комфортной городской среды c помощью голосований и опросов.