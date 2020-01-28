РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 янв. Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова посетила начальную школу №28 в Балашихе, в которой в 2018 году стартовал пилотный проект «Ресурсный класс» для детей с аутизмом, в ходе встречи коллективу учреждения вручили сертификат на оборудование для сенсорной комнаты, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Антонова в рамках послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым во вторник посетила учебные классы, пообщалась с руководством, педагогическим коллективом и учениками образовательного учреждения. После они вручили детям подарки и передали школе сертификат на оборудование для сенсорной комнаты, в которой отдыхают дети.

«По партийному проекту «Новая школа» ко мне обращалась руководитель фонда «Шаг в инклюзию», рассказала о своих проектах. Мы решили апробировать этот опыт. Сегодня я увидела, как работает «Ресурсный класс». Хочу сказать спасибо администрации Балашихи и министерству образования Московской области», – сказала Антонова.

Она добавила, что в послании Федеральному Собранию президент России обратил внимание на такую важную составляющую в образовании, как воспитание человека, а также ключевую роль классных руководителей в учреждениях.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прошло 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В своем обращении глава государства затронул вопросы внутренней политики страны, социальной сферы, поддержки различных слоев населения, доступности образования и медицины, роли местного самоуправления.