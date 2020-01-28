РИАМО - 28 янв. Во вторник 15 жителей поселка Горки, в котором находится одна из отдаленных амбулаторий Дмитровского округа, смогли прибыть в Дмитровскую больницу для скриниговых обследований, услуги им оказали в рамках программы «Старшее поколение», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

В округе в рамках межведомственного взаимодействия совместно с социальной службой округа Дмитровская горбольница начала реализовывать программу «Старшее поколение» по доставке и медицинскому обследованию граждан старшего возраста, проживающих в селах.

«Преимущества данной программы очевидны: по результатам проводимых скрининговых обследований точно установить диагноз и провести динамическое наблюдение диспансерных пациентов, проживающих в нашем округе, позволит стационарное оборудование ДГБ», - говорится в сообщении.

Граждане могут пройти обследования на маммографе, флюорографе, УЗИ-аппаратуре и томографах.

Для удобства и во избежание лишних волнений их привозят на внутреннюю парковку больницы. Там же их встречают медики. После обследований группа в полном составе возвращается домой.

Те, кто уже прошел обследование и ждет остальных членов группы, могут посетить занятия в школе профилактики и индивидуальные консультации, которые проводят доктора центра здоровья.