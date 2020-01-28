РИАМО - 28 янв. Племзавод «Повадино» подтвердил статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Министерство сельского хозяйства РФ включило в государственный племенной регистр племзавод «Повадино» из городского округа Домодедово. В хозяйстве по состоянию на начало этого года содержится крупный рогатый скот черно-пестрый породы. Поголовье КРС составляет 4253 головы, из них 2035 дойных коровы», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По словам министра, племзавод имеет 7,4 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 6,4 тысячи гектаров пашни, а также современный комплекс кормозаготовительной техники. Это позволяет обеспечивать крупный рогатый скот качественными кормами собственного производства.

В хозяйстве ведется селекционно-племенная работа в направлении повышения молочной продуктивности и качественных показателей молока.

«Крупный рогатый скот, разводимый на этом заводе, отличается высоким ростом, глубиной тела и ярко выраженным молочным типом. Хозяйство благополучно по инфекционным и инвазионным заболеваниям крупного рогатого скота, в том числе по лейкозу», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

На предприятии работают высококвалифицированные ветспециалисты, зоотехник-селекционер и учетчик по племенному делу. Контроль молочной продуктивности проводится ежемесячно. Определение жира, белка, соматических клеток в молоке проводится в независимой лаборатории селекционного контроля качества молока.