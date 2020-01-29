РИАМО - 29 янв. В Москве на территории «Крокус Экспо» в среду стартует международная выставка АГРОС – 2020, ее откроет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

«В выставке примут участие более 300 компаний, которые предлагают племенных животных и решения для производства продукции животноводства и кормов. Также будут представлены технологии из более 27 стран. Выставка будет проходить по 31 января», – говорится в сообщении.

В рамках ключевой темы выставки «Прослеживаемость. Качество. Безопасность. Доверие» состоятся более 60 деловых мероприятий с участием около 200 российских и зарубежных экспертов.

Московскую область на крупнейшей в России международной выставке будут представлять более десяти компаний. Руководители и специалисты животноводческих хозяйств региона, эксперты отрасли и поставщики продукции представят новые тренды.

Регион будут представлять такие компании как «Генофонд» из Сергиева Посада, «ДеЛаваль» из Королева, «Гжельское подворье» из Раменского городского округа, подольская компания «Лейли Рус», «Мустанг технологии кормления» и «ЭкоНива – АПК Холдинг» из Ступина.

Среди представителей Подмосковья также – Всероссийский научно исследовательский институт ирригационного рыбоводства из Богородского городского округа, Сергиево-Посадский «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» и другие.