РИАМО - 28 янв. На проходивших в Звенигороде первенстве и чемпионате Московской области по панкратиону победу одержала команда из детско-юношеской спортивной школы «Дмитровская дружина», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

В командном зачете ребята из Дмитровского округа заняли первое место.

«При этом ребята заняли четыре первых, одно второе и три третьих места в личных зачетах», - говорится в сообщении.

Теперь юные спортсмены примут участие в первенстве и чемпионате России.