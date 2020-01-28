РИАМО - 28 янв. Уникальная настенная скульптура «Голова оленя» вернулась в фондовую коллекцию «Фарфор. Фаянс» музея-заповедника «Дмитровский кремль» после реставрации, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Данная скульптура была создана в период с 1870 по 1890 год из неглазурованного фарфора, бисквита на фарфоровой мануфактуре Ф.Я. Гарднера.

«Реставрационные работы были проведены <…> на высоком уровне согласно реставрационному заданию. Были удалены следы предыдущей реставрации, подобраны фрагменты, склеены, восполнены утраты, проведены тонировка и покрытие консервирующим составом», - говорится в сообщении.

Занималось реставрацией ФГБУК «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря». Скоро скульптура займет свое место в одной из экспозиций музея.

Данная скульптура поступила в экспозицию в 1927 году из музея-усадьбы «Ольгово», до 1917 года усадьба принадлежала семье Апраксиных. У скульптуры были отбиты и разбиты рога, утрачены некоторые другие фрагменты, имелись сколы бисквита, трещины, следы непрофессиональной реставрации.