РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 янв. Круглосуточная диспетчерская служба и аварийно-ремонтная бригада появится в микрорайоне Белая Дача Котельников в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Строительная группа МУЖКП «Котельники» приступила к завершающей стадии реконструкции помещений бывшей станции обезжелезивания, расположенной в микрорайоне Белая Дача. Произведен демонтаж оборудования, переустроены перегородки, смонтировано ограждение объекта. В реконструированном производственном объекте будет расположена круглосуточная диспетчерская служба МУЖКП «Котельники» и аварийно-ремонтная бригада предприятия», - говорится в сообщении.

Взамен снесенного ГК «ПИК» здания ЦТП-2 новые помещения послужат предприятию в качестве гаражных боксов для размещения автотранспорта и спецтехники, ремонтного комплекса с производственными мастерскими, оборудованными станочным парком.

«Организация нового помещения позволит более оперативно решать возникающие на сетях ресурсоснабжения города проблемы, сократит сроки устранения нештатных ситуаций, что существенно повысит качество предоставляемых услуг населению городского округа Котельники», - заключается в материале.