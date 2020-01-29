РИАМО - 29 янв. Протоиерея Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище в среду, там же пройдет и гражданская панихида, сообщается на официальном сайте храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

Протоиерей скончался 26 января на 52-м году жизни. В храме в 07:40 состоится чтение часов и божественная литургия. С 10:00 до 13:30 – отпевание.

«На Троекуровском кладбище (Москва, Рябиновая улица, 24) с 14:00 до 15:30 – гражданская панихида в ритуальном зале, прощание и чин погребения», – говорится в сообщении.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Возведен в сан протоиерея в 1999 году. С 2009 по 2015 годы Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.

В феврале 2016 года стал настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Также он входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, активно выступал на радио и телевидении.