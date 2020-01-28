РИАМО - 28 янв. В городском округе Лотошино появится один из самых больших в Московской области природных заказников, эта территория находится к северу от деревень Мазлово, Савостино и Судниково, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Название заказника — «Малая Лобца». Проектируемая особо охраняемая природная территория граничит с охранной зоной национального парка «Завидово».

«При обследовании территории будущего заказника отмечено большое видовое разнообразие: более 95 видов позвоночных животных, относящихся к 23 отрядам пяти классов. В том числе сюда постоянно заходят бурые медведи из национального парка, где постоянно обитают не менее трех-четырех особей этого редкого хищника», — говорится в сообщении.

Там также живут и другие краснокнижные животные: белый аист, черный коршун, серый журавль, а также три вида редких насекомых – ляфрия горбатая, рогачик скромный и навозник весенний. На территории заказника отмечено обитание большой популяции гадюки обыкновенной.

На территории много редких видов растений. Здесь обнаружены 23 вида, занесенных в Красные книги России и Московской области, в том числе редчайшие грибы: паутинник фиолетовый, гиропор синеющий, ежовик коралловидный и подберезовик разноцветный.

Учитывая высокую природную ценность территории, Минэкологии предлагает установить здесь жесткий охранный режим с запретом на любое строительство и прокладку дорог, заезд в ООПТ на всех видах транспорта и любую другую деятельность, которая может принести ущерб уникальным экосистемам.