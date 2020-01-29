РИАМО - 29 янв. В среду в 12:00 состоится ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям Подмосковья.

Трансляция выступления пройдет на телеканале «360» и в социальных сетях. Губернатор расскажет, чего удалось добиться в 2019-м году и огласит планы на 2020-й год.

Особое внимание будет уделено реализации в Подмосковье задач, которые были поставлены в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

В 2019 году губернатор выступил с обращением к жителям также 29 января.