РИАМО – 28 янв. В России могут снизить размер прожиточного минимума, это связано с тем, что некоторые продукты подешевели, сообщает kp.ru.

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10609 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он составит 11510 рублей, а для пенсионеров - 8788 рублей. Эти данные следуют из пояснительной записки к законопроекту, опубликованной на портале нормативных правовых актов России.

«В проекте сказано, что величина прожиточного минимума уменьшилась в четвертом квартале по отношению к третьему на 3,7% на душу населения», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в России подешевели продукты из потребительской корзины. Например, картофель подешевел на 25,8%, капуста белокочанная — на 18,2%, морковь — на 29,3%, сахар-песок — на 15,4%.