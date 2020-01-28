РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 янв. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы с 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Культурно-досуговый центр «Октябрьский» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе чучел Масленицы, изготовленных своими руками. Чучела можно принести в КДЦ «Октябрьский» с 1 по 25 февраля», – говорится в сообщении.

Рекомендуемая высота куклы – два метра. Все чучела будут выставлены на масленичном гулянье на стадионе «Балятино». Лучшие работы получат приз – корзину с угощениями.

«Самодельные куклы принимаются как от организаций, так и от частных лиц», – отмечается в материале.

КДЦ находится по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)240-81-60.