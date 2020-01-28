РИАМО - 28 янв. В медучреждениях Московской области с начала этого года ввели в работу 52 единицы тяжелого оборудования, среди которого рентгенаппараты, флюорографы, маммографы, компьютерные томографы и аппараты МРТ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем оснащать подмосковные медицинские организации новым оборудованием. Современные аппараты обладают отличными техническими характеристиками и обеспечивают проведение исследований в высоком качестве и разрешении» - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что с помощью этого оборудования можно проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых.

По ее словам, сделать диагностические исследования более доступными для жителей региона позволят поступление и ввод нового оборудования. В дальнейшем ожидается ввод в работу остального тяжелого оборудования, которое было закуплено в прошлом году.

На данный момент проводится наладка медтехники и обучение медицинских специалистов. Аппараты закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Бюджет нацпроекта «Здравоохранение» превышает 1,7 триллиона рублей, он включает восемь федеральных проектов. Их цель - обеспечить увеличение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году. Для этого в стране совершенствуется медицинская инфраструктура, повышается качество и доступность медпомощи.