РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 янв. В подмосковной Балашихе обсудили итоги работы местных отделений партии «Единая Россия» Балашихи, Реутова и Мытищ в ходе рабочей встречи партийного актива под председательством секретаря Московского областного регионального отделения партии Лидии Антоновой, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На мероприятии, которое состоялось во вторник в администрации Балашихи, также присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты Госдумы РФ, курирующие территории вышеуказанных муниципалитетов, глава Балашихи Сергей Юров, глава Реутова Станислав Каторов, городские депутаты.

«Сегодня состоялась очередная рабочая встреча с представителями местных отделений партии «Единая Россия» Балашихи, Реутова и Мытищ. Мы узнали, чем живут партийные организации, какие перед собой ставят задачи, какие проблемы волнуют население данных округов и как они решаются, как организуется работа общественных приемных, насколько эффективно реализуются партийные проекты», – сказала Антонова.

В ходе встречи обратили внимание на безусловное выполнение зональных проектов, работающих на территориях, выполнение программ губернатора, а также задач, которые ставит перед собой каждый муниципалитет.

Антонова добавила, что участники мероприятия увидели в этот день интересный опыт работы на территории Балашихинской организации, посмотрели, как работает в округе Центр управления регионом, посетили Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, а также школу №28 в микрорайоне Кучино, в которой в 2018 году стартовал пилотный проект «Ресурсный класс» для детей с аутизмом.

Также в ходе рабочей встречи участники обсудили вопрос привлечения общественных организаций в решение задач, которые стоят перед партией и муниципалитетами.

«Партия «Единая Россия» должна быть открыта общественности, чтобы реально знать, чем живут люди и какие проблемы волнуют их», – заключила Антонова.