РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 янв. В связи с проведением плановых работ 31 января в нескольких деревнях и СНТ Домодедова ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по распределению нагрузок ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Кутузово», - говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается с 9:00 до 17:00. Света не будет в СНТ «Березка» в микрорайоне Барыбино.

С 0:00 до 8:00 на 30-40 минут ожидается нарушение электроснабжения в деревне Косино и селе Вельяминово.

С 10:00 до 16:00 отключение электроэнергии ожидается в СНТ «Агрохимик» и «Барыбино-3» микрорайона Барыбино, а также на 30-40 минут 2 раза деревне Курганье.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.