РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 янв. Сотрудники полиции Подольска задержали 24-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в краже из квартиры ювелирных изделий и вещей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 22-летней местной жительницы о том, что неизвестный проник в ее квартиру на Ленинградском проезде и похитил ювелирные украшения, а также личные вещи. Общая сумма материального ущерба составила более 73 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.