РИАМО - 28 янв. В столице днем во вторник температура составила -4 градуса, что является самым низким дневным значением в текущем январе, до конца недели в городе сохранится температура около 0 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Высота снежного покрова за сутки увеличилась с 2 до 5 сантиметров. Это в пять раз ниже нормы января.

«Сегодняшний день в этом году (с начала года - ред.), по всей видимости, станет самым холодным – к 15 часам столбики термометров так и не сумели подняться выше -4 градусов, а значит, под ногами скрипучий снег, а воздухе – бодрящая морозная свежесть», — говорится в сообщении.

До конца недели в Москве будет преобладать пасмурная погода со снегом и мокрым снегом. По ночам будет минус 5 – 0 градусов, днем — около 0 градусов.

Высота снежного покрова увеличится еще на 2-3 сантиметра. Атмосферное давление в то же время снизится до аномально низких значений – к выходным будет 727 миллиметров ртутного столба. Это скажется на самочувствии метеозависимых людей.