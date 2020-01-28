РИАМО - 28 янв. По итогам 2019 года жители Москвы выписали на дом в общей сложности 233 тысячи экземпляров различных печатных изданий, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Жители Москвы особенно активно выписывают новостные периодические издания, а также издания, рассказывающие о здоровом образе жизни и обустройстве дачных участков.

«Наиболее активные подписчики живут в районах Басманный, Выхино-Жулебино, Таганский. Как и в прошлом году одними из активных подписчиков на газеты и журналы являются жители Центрального административного округа», – говорится в сообщении.

Активно проявили себя и читатели из Подмосковья, особенно жители городского округа Кашира. В Подмосковье наиболее популярными стали местные представители СМИ. Так, газеты «Каширские известия», «Серебряно-Прудский вестник» и «Ступинская панорама» выписывают чаще всего.

Средняя стоимость подписки по Москве составляет 862 рубля, в Московской области – 629 рублей.

Клиенты «Почты России» могут оформить подписку по собственному каталогу, в который на сегодняшний день включено более 3,7 тысячи изданий, а также по подписным каталогам сторонних агентств. Также для удобства оформить подписку можно через сайт (https://podpiska.pochta.ru/).