РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 янв. Полковник юстиции Денис Дмитриев 29 января проведет лекцию в «Школе молодого юриста» в подмосковном Подольске, он расскажет о работе следователя, сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

«29 января с 18:00 до 19:00 в «Школе молодого юриста» состоится очередная лекция. Спикером выступит заместитель начальника следственного управления УМВД по Подольску, полковник юстиции Денис Дмитриев. На встрече все желающие смогут узнать, в чем заключается работа следователя, как возбуждается и расследуется уголовное дело, проводится допрос подозреваемых и многое другое», – говорится в сообщении.

Занятие будет проводиться по адресу: Подольск, улица Комсомольская, дом №1, здание колледжа АНО ПО МОКИТ, аудитория №413. Вход для всех желающих бесплатный. Справки по телефону: 8(915)215-80-61.