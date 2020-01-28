РИАМО - 28 янв. Врачи МОНИИАГ совместно с отделением рентгеновской компьютерной томографии МОНИКИ проанализировали ведение родов и успешное родоразрешение пациенток с редкой патологией сосудов сердца за последние 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного НИИ акушерства и гинекологии.

Сущность патологии заключается в аномальном отхождении одной из артерий, питающих сердце, которое приводит к развитию инфаркта миокарда или сердечной недостаточности в детском или подростковом возрасте.

«Все наблюдаемые беременные перенесли ранее различные корригирующие операции на сосудах сердца, однако при компьютерной томографии, проведенной в послеродовом периоде, сохранялись патологические изменения в сердечной мышце, а также тяжелые аритмии сердца», – отмечается в материале.

Все пациентки были успешно родоразрешены на доношенном сроке оперативным путем: две пациентки – операцией кесарева сечения, у одной произвели наложение выходных акушерских щипцов.

Врачи сделали выводы о необходимости включения компьютерной томографии сердца и его сосудов в программу прегравидарного обследования, а также об ориентировании этих женщин, планирующих беременность, на более молодой возраст и меньший интервал времени с момента операции.

Успешное родоразрешение пациенток, исходом которого явилось рождение здоровых детей при сохранении жизни и здоровья матерей, было достигнуто благодаря командному подходу всех задействованных специалистов.