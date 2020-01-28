РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Более 130 единиц спецтехники привлекли к уборке территории подмосковных Люберец от последствий снегопада во вторник, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Порядка 1050 человек и более 130 единиц техники вышли сегодня (28 января - ред.) на улицы городского округа Люберцы для уборки придомовых и общегородских территорий, парковок, детских площадок. Обильный снегопад порадовал любителей традиционной русской зимы, а вот коммунальщикам доставил немало хлопот», - сказал Ружицкий.

Приводят в порядок дороги, остановочные павильоны, парковочные карманы, детские площадки, тротуары, дворы.

Ружицкий призвал жителей присылать свои жалобы и предложения по вопросу уборки территорий в его аккаунты в социальных сетях и на электронную почту: glava@lubreg.ru.