РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Полиция подмосковных Люберец в минувшем году выявила свыше 170 преступлений, связанных с мошенничеством, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

Во вторникв актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» состоялась пресс-конференция на тему «Мошенничество и наиболее распространенные схемы обмана в горокруге Люберцы».

«На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» в 2019 году совершено 174 преступления, связанных с мошенничеством. В 2018 было 112», - сказал Романцев.

Он добавил, что следственными органами возбуждено 143 уголовных дела по фактам мошенничества, в 2018 году было 74 дела. Орган дознания возбудил в 2019 году семь уголовных дел, в 2018 году было 19. Следственным управлением в Люберецкий городской суд Московской области направлено 42 уголовных дела, а отделом дознания - семь.

«Рост фактов мошенничества зарегистрирован практически во всех отделах полиции, за исключением Ухтомского. Проведенным анализом установлено, что самыми распространенными способами совершения мошенничества являются: оформление кредитов по фальсифицированным документам, хищение средств с банковских карт, в том числе через интернет, мошенничества с использованием мобильной связи, под видом работников социальных служб, хищение товаров по подложным документам», - заключил Романцев.