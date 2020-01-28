РИАМО - 28 янв. На юго-западе столицы задержан подозреваемый в убийстве мужчины, по месту проживания подозреваемого проводят обыски, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ночь с 27 на 28 января вблизи подъезда жилого дома по улице Гарибальди нашли тело мужчины 1970 года рождения с многочисленными колото-резаными ранениями головы и шеи.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан по месту проживания», – сказала Иванова.

Она добавила, что по месту проживания подозреваемого проводят обыски.