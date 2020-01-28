РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Соревнования по шахматам среди команд школ подмосковных Люберец стартуют 3 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Муниципальный этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди школьных команд стартует в городском округе Люберцы 3 февраля. Предварительный этап пройдет 3, 4, 10 и 11 февраля в 11:00, финальный этап состоится 17 февраля в 12:00», - говорится в сообщении.

К участию приглашаются команды учащихся образовательных организаций округа в составе: три мальчика и одна девочка не старше 2007 года рождения, а также один тренер-преподаватель. Заявки на участие направляются на электронную почту: ddyt@bk.ru не позднее чем за три дня до начала соревнований.

Команды, занявшие призовые места, наградят грамотами федерации шахмат городского округа Люберцы. Сильнейшая команда получит переходящий кубок главы городского округа Люберцы и право представлять округ на областном этапе.

Соревнования будут проводится в шахматном клубе ДДЮТ: Люберцы, улица Мира, дом №19.