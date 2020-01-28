РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 янв. В подмосковном Подольске во вторник прошел общегородской семинар с ответственными за антитеррористическую защищенность, в нем приняли участие около 500 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

Семинар провели начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации горокруга, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Андрей Крючков, секретарь антитеррористической комиссии Владимир Сницар, представитель УФСБ Валерий Инякин, представитель Росгвардии Максим Лобанов, представитель Подольского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Сусоев, представитель уголовного розыска УМВД Подольска Алексей Коваленко.

«В концертном зале администрации 28 января прошел общегородской семинар с ответственными за антитеррористическую защищенность. В нем приняло участие около 500 человек. Собравшимся рассказали об основных недостатках, которые встречаются во время проверок предприятий на соответствие критериям защищенности, и предложили меры по их исправлению», – сказал сотрудник.

Обеспечение защищенности вверенных муниципальных и коммерческих объектов от посягательств террористов находится на особом счету и контроле со стороны местных, региональных и федеральных властей.

«Сейчас очень большое внимание защищенности уделяется на законодательном уровне, и в каждом направлении есть соответствующее постановление, которое регламентирует то или иное направление деятельности, связанное с обеспечением безопасности вверенных объектов. Поэтому руководители и замы по безопасности как муниципальных, так и коммерческих организаций, частных охранных предприятий непосредственно несут ответственность за неисполнение требований законодательства», – сказал Крючков.

Он отметил, что такие меры направлены на предупреждение и развитие взаимодействия различных силовых ведомств, власти и руководства мест массовых посещений.

Крючков добавил, что внимание собравшихся обратили на просчеты в работе. От того, как будут исполняться правила защищенности от терроризма, зависит жизнеобеспечение округа, региона и страны в целом.