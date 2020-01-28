РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. В подмосковных Люберцах 31 января пройдет прием жителей по вопросам работы полиции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Тридцать первого января в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет проводить прием граждан заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вадим Фомченков. Прием пройдет с 16:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Предварительная запись проходит по телефонам: 8(495)554-83-88, 8(495)554-90-90. Прием пройдет по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом №7А. На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.