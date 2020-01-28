РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В центре подмосковного Подольска во вторник вечером образовалась пробка длиной около восьми километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:42 движение затруднено от поворота с Быковской улицы на проспект Юных Ленинцев в сторону Подольска до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Клемента Готвальда, Высотная, Комсомольская, Железнодорожная, трассе Южный обход и других.