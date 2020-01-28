РИАМО - 28 янв. Следователи проведут проверку информации об анафилактическом шоке у женщины в одной из клиник в центре Москвы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации из сюжета одного из федеральных каналов стало известно, что в 2018 году пятилетний ребенок получил травму на одном из горнолыжных склонов в Болгарии и уже длительное время проходит дорогостоящую реабилитацию в Москве. Его мать пыталась добиться компенсации на дальнейшее лечение.

«Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что после посещения частной клиники в центре Москвы у женщины случился анафилактический шок», - сказала Иванова.

Анафилактический шок – это острая и тяжелая аллергическая реакция.

Сейчас ведутся проверки, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ.

Следователи оценят происшествие на предмет наличия признаков преступления после проверки частной клиники, потом будет принято процессуальное решение.