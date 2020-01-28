РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 янв. Жители подмосковных Котельников могут сдать старые шины на переработку в рамках экоакции «Сдай старую резину - помоги природе», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На территории городского округа Котельники проходит экологическая акция по приему использованных шин. Разложение выброшенных автопокрышек ведет к накоплению в почве тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду», - говорится в сообщении.

Бункеры для приема использованных автомобильных покрышек расположены по адресам: Дзержинское шоссе, дом №3, строение 1 и промзона «Силикат», дом №9/1, строение 2.

Всего с начала декабря жители Котельников сдали на переработку 17,5 тонны шин.