РИАМО - 28 янв. В Москве 29 января стартует международная выставка АГРОС – 2020, ее откроет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

Открытие выставки состоится 29 января на территории «Крокус Экспо» в столице.

«В этом году в фокусе выставки станут мероприятия, посвященные современным подходам в области животноводства и кормопроизводства. Деловые конференции и семинары дополнят практические мастер-классы по уходу за животными и приготовлению сыров, а также показ племенных животных. Подмосковные как профессионалы отрасли, так и начинающие фермеры продемонстрируют на выставке свои лучшие достижения», - отметил Разин.

В выставке примут участие более 300 компаний, которые предлагают племенных животных и решения для производства продукции животноводства и кормов. Также будут представлены технологии из более 27 стран.

В рамках ключевой темы выставки «Прослеживаемость. Качество. Безопасность. Доверие» состоятся более 60 деловых мероприятий с участием около 200 российских и зарубежных экспертов.

«Особо хочется пригласить на выставку молодых специалистов, кому интересна предпринимательская деятельность в сфере животноводства и кормопроизводства. Для них планируется множество семинаров, на которых можно будет узнать об основах фермерства, организации своего бизнеса и финансовом управлении на ферме», - добавил Разин.

Победители конкурса «Лучшие на АГРОС» покажут новинки. Достижения российских ученых будут продемонстрированы в разделе «Наука для российского животноводства», а местом встречи для молодых специалистов станет «Ярмарка вакансий». Также впервые в России будет открыт Центр компетенций DLG - Международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия.

Выставка будет проходить по 31 января.