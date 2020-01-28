РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 янв. Коммунальные службы подмосковного Красногорска перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске из-за снегопада коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В горокруге устраняют последствия первого серьезного в этом году снегопада, который продолжается более 16 часов. По информации управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета, за это время выпало примерно 4,5 сантиметра снега», – говорится в сообщении.

Во вторник в уборке последствий снегопада задействовано 95 единиц техники и 804 рабочих, включая сотрудников управляющих компаний.

«Согласно нормативам, федеральные трассы должны быть полностью очищены в течение трех часов после окончания снегопада, региональные и часть муниципальных дорог – в течение четырех-пяти часов, остальные муниципальные – в течение суток», – добавляется в материале.

Если снегопад продолжается, то циклы механизированного подметания проезжей части осуществляется после каждых 5 сантиметров свежевыпавшего снега.

«Для складирования снега в округе выделено 6 мест, расположенных вдали от жилых массивов. Снеговые навалы должны вывозиться в срок до 5 суток после уборки», – говорится в сообщении.

С жалобами на некачественную или несвоевременную уборку снега можно обратиться в управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Красногорск по телефону: 8(498)568-21-78.

«Кроме того, для оперативной отработки обращений жителей на некачественную уборку улиц в Красногорске создан чат в Telegram с участием всех ответственных сотрудников. Найти чат можно в поиске по короткому названию @chistokrasnogorsk», – заключается в материале.