РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 янв. Более 400 жителей подмосковных Котельников прошли медицинское обследование в новом кабинете флюорографии с момента его открытия в конце декабря прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник глава городского округа Андрей Булгаков осмотрел кабинет флюорографии, расположенный в поликлинике в микрорайоне Белая Дача.

«Тридцать первого декабря 2019 года в Котельниках начал свою работу первый кабинет флюорографии. За это время с помощью него прошли обследование уже более 400 человек», – говорится в сообщении.

Открытие кабинета было долгожданным, так как ранее в медицинских учреждениях Котельников не было флюорографического аппарата, снимки легких приходилось делать с помощью рентгена, а это увеличивало нагрузку и время ожидания пациентов. Аппарат «ПроСкан-7000» – отечественный, одно из его преимуществ – очень малая доза облучения. С его помощью можно выявить серьезные заболевания, такие как пневмония, туберкулез и даже запущенную онкологию.

Комплектации рабочего места лаборанта системой долговременного хранения информации хватит на 10 лет работы аппарата, при этом он не будет требовать периодического обслуживания. Профессиональный графический монитор позволит обеспечить высокое качество результата, с которым можно будет ознакомиться сразу после проведения обследования.

Оборудование было закуплено в рамках национальной программы «Здравоохранение». Новый флюорографический кабинет работает со всей разрешительной документацией.