РИАМО - 28 янв. С начала отопительного сезона в системах электро-, тепло-, газоснабжения Подмосковья не произошло серьезных аварий, которые повлекли бы длительный срыв в предоставлении коммунальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

При этом локальные аварии устранялись в нормативные сроки.

«Оперативные службы предприятий энергетики работают в круглосуточном режиме. Возникающие технологические нарушения на объектах коммунальной энергетики в нормативные сроки устраняются силами ремонтно-восстановительных бригад ресурсоснабжающих организаций – ПАО «МОЭСК», АО «Мособлэнерго», АО «Мособлгаз», теплоснабжающих организаций муниципальных образований Московской области», – говорится в сообщении.

Число аварий по части теплоснабжения и электроснабжения снизилось.

«Область была готова к отопительному периоду заранее. В середине сентября все энергетические системы были подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода. Итоги подведут в конце апреля по завершении отопительного периода», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Зимой срок восстановления электроснабжения не должен превышать суток, а аварийные бригады должны выезжать по вызову незамедлительно.

Осенью и зимой при максимальных нагрузках выявляются проблемные места в работе энергосистемы Московской области. Мероприятия по решению данных вопросов внесут в ремонтные и инвестиционные программы энергетических компаний после завершения отопительного сезона.