РИАМО - 28 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о серьезных вызовах, стоящих перед городским округом Реутов, и отметил, что в муниципалитете нужно создавать максимально комфортные условия для жителей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Брынцалов 27 января принял участие в расширенном заседании совета директоров предприятий и организаций Реутова.

«Нам всем необходимо четко понимать, что сегодня мы должны максимально быстро приступить к выполнению президентской программы социальной справедливости. Времени на раскачку нет. Наша задача - продолжать строить и создавать максимально комфортные условия для жителей Реутова. Решать самые насущные проблемы людей», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что перед округом стоят серьезные вызовы, один из них – стремительный рост населения. Это требует возведения качественного жилья, строительства новых школ, детских садов и яслей. В связи с чем нужно максимально быстро решить вопрос с обеспечением бесплатным горячим питанием школьников с первого по четвертый класс.

Брынцалов также рассказал о необходимости проработки мер поддержки самых социально не защищенных семей, об увеличении количества бюджетных мест в вузах, о развитии системы городского здравоохранения и профилактики.

«Сегодня нам необходимо улучшать инвестиционный климат городского округа, привлекать в Реутов так называемые длинные деньги. Критическое значение имеет развитие транспортной доступности, инфраструктуры в целом», – отметил он.

Об основных направлениях развития экономики городского округа в ходе заседания рассказал глава Реутова Станислав Каторов. Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году вырос до 18,5 миллиарда рублей. Средняя заработная плата составила 52 тысячи рублей. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило более 4,8 тысячи.

На заседании были подняты вопросы нововведения налогового законодательства, проведения ремонтных работ ливневой канализации, проведения диспансеризации для сотрудников.