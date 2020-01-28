РИАМО - 28 янв. В День воинской славы России – освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году в Дмитрове на Советской площади прошла всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Ключевым символом стал кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма была установлена во время героической блокады. Для «Блокадного хлеба» были подготовлены кусочки, которые ленинградцы получали в сутки по карточкам», - отмечается в материале.

Ребята из Дмитрова напомнили горожанам об этой страшной странице российской истории. Прохожие всех возрастов благодарили их за присоединение к патриотической акции, которая проходит по всей стране.