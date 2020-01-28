РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 янв. Почетная жительница подмосковных Мытищ Татьяна Максимовская отметила свой 100-летний юбилей, сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

«Во вторник свой 100-летний юбилей празднует почетный гражданин городского округа Мытищи Татьяна Максимовская. В 16 лет она приехала в Мытищи и вот уже почти 90 лет является жительницей округа. Еще до начала Великой Отечественной войны Татьяна Андреевна пришла работать в Мытищинский городской комитет партии. Трудилась сначала статистиком, потом инструктором. С 1942 года вплоть до выхода на пенсию заведовала сектором партийного учета. От души поздравляем Татьяну Андреевну с юбилеем!» – говорится в сообщении.

Все эти годы жительница ведет большую общественную работу. Максимовская является одним из основателей Мытищинского совета ветеранов. Она награждена четырьмя медалями, в 2008 году была удостоена знака губернатора Московской области «Благодарю».