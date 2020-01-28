РИАМО - 28 янв. В этом году правительство Москвы запланировало реконструировать 728,1 километра линий электропередачи, 137,7 километра тепловых и 58,3 километра газовых сетей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Также в 2020 году отремонтируют 34,8 километра кабельных коллекторов, 61,5 километра водопроводных и 19,6 километра канализационных сетей.

«Комплексная работа по повышению надежности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры позволила не только ежегодно снижать износ сетей, но и полностью устранить дефицит мощностей, а также достичь 50% резервов мощностей в системах тепло- и водоснабжения», – говорится в сообщении.

В прошлом году в системах энерго- и газоснабжения удалось накопить резерв мощностей от 19% до 27%. Существующие резервы мощности систем позволяют стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечить потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов.

Надежная работа и эксплуатация всех инженерных систем города обеспечивается ежедневно. Например, к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов были полностью подготовлены все здания и сооружения – свыше 72,4 тысяч объектов, среди которых 33,7 тысячи жилых домов, 8,7 тысяч объектов социальной сферы, порядка 30 тысяч объектов экономики и другие сооружения.

Также проводится плановая работа по ремонту сетей. В 2019 году были выполнены работы по реконструкции и развитию 26,9 километра водосточных сетей, 52 километра канализационных сетей и 107 километра водопроводных сетей, реконструировано 218,4 километра линий электропередач, 117,4 километра тепловых и 91,6 километра газовых сетей, 33 километра кабельных коллекторов.