РИАМО - 28 янв. В городе Ногинск Богородского городского округа достроили торговый центр на пересечении улиц 3-го Интернационала и Соборной, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

В 2018 году это здание признали объектом незавершенного строительства.

«На земельном участке общей площадью 400 квадратных метров в Богородском городском округе был выявлен недострой - здание торгового центра. В результате работы с привлечением инициатора стройки было принято решение о приведении данного объекта в соответствие с установленными требованиями законодательства и его достройке. В настоящий момент все строительные работы завершены», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Площадь ТЦ составляет чуть более 1 тысячи квадратных метров. Прилегающая территория благоустроена, выполнены работы по устройству парковочных мест и тротуара.

Статус объекта незавершенного строительства сняли после получения разрешения на эксплуатацию.

За два года на территории Богородского городского округа было выявлено 35 объектов незавершенного строительства, из них 19 самовольных построек. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 11 объектов. Это более 30% от общего количества. Работа продолжается в 2020 году.