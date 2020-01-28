РИАМО - 28 янв. В Москве в 2020 году планируют провести капремонт в 1 905 домах, а также заменить 2 784 лифта, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Для сравнения, в прошлом году капитальный ремонт провели в 1 982 домах. Также была осуществлена плановая замена 1 820 лифтов.

«В домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, фактически не осталось лифтов, прослуживших более 25 лет», - говорится в сообщении.

Региональную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве начали в 2015 году. За пять лет был проведен капитальный ремонт порядка 8 тысяч домов, а также заменено свыше 33,8 тысячи лифтов.