РИАМО - 28 янв. Подмосковные компании примут участие в международной выставке технологий для животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС», которая пройдет в Москве с 29 по 31 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Московскую область на крупнейшей в России международной выставке будут представлять более десяти компаний. Руководители и специалисты животноводческих хозяйств региона, эксперты отрасли и поставщики продукции представят новые тренды», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что также участники выставки поделятся опытом применения современных технологий в кормлении сельскохозяйственных животных, обсудят актуальные вопросы в области производства и переработки продукции животноводства, птицеводства и аквакультуры.

Регион будут представлять такие компании как «Генофонд» из Сергиева Посада, «ДеЛаваль» из Королева, «Гжельское подворье» из Раменского городского округа, подольская компания «Лейли Рус», «Мустанг технологии кормления» и «ЭкоНива - АПК Холдинг» из Ступина.

Среди представителей Подмосковья также - Всероссийский научно исследовательский институт ирригационного рыбоводства из Богородского городского округа, Сергиево-Посадский «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» и другие.

«Помимо представления экспозиции подмосковные аграрии планируют участие в показе племенных животных, в многочисленных конференциях, семинарах, мастер-классах о возможностях использования технологий для животноводства на практике, в проведении мониторинга состояния здоровья животных, а также практикумах для специалистов животноводческой отрасли», - отметил Разин.

Более 300 российских компаний станут участниками выставки «АГРОС» в этом году. Наряду с представителями российских компаний будут показаны технологии из более 27 стран. Состоятся более 60 деловых мероприятий с участием около 200 российских и зарубежных экспертов.

Победители конкурса «Лучшие на АГРОС» презентуют новинки на выставке. Достижения российских ученых будут продемонстрированы в разделе «Наука для российского животноводства». «Ярмарка вакансий» станет местом встречи для молодых специалистов. Впервые в России будет открыт Центр компетенций DLG - Международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия.