РИАМО - 28 янв. В текущем году в Москве планируют отремонтировать более 27 миллионов квадратных метров дорожного полотна, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В 2020 году планируется отремонтировать порядка 27,3 миллиона квадратных метров дорог и нанести 3 миллиона квадратных метров разметки», – говорится в сообщении.

За минувший год в столице отремонтировали 32,6 миллиона квадратных метров дорожного полотна и нанесли 3 миллиона квадратных метров разметки.

С 2019 по 2021 годы также реализуют программу по замене шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети – по 27,5 тысячи погонных метров в год.

Всего за последние 9 лет в столице отремонтировали свыше 181,5 миллиона квадратных метров автомобильных дорог. Разметку нанесли на 25,5 миллиона «квадратов» дорожных покрытий.

Кроме того, с 2014 по 2019 годы заменили 793 километра устаревших металлических барьерных заграждений «Волна» на более безопасные и современные «Трансбарьер». В настоящее время проводится плановый ремонт барьерных ограждений – порядка 100 километров в год.